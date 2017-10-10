Руководитель ГУ МЧС по Ростовской области официально покинул свой пост



Руководитель ГУ МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков после отпуска официально покинул свой пост. Генерал-майор в скором времени отправится в Москву.



По предварительной информации, уже экс-начальник регионального ведомства будет работать в центральном аппарате МЧС России. Ранее сообщалось, что Валерий Синьков ушел в отставку из-за крупного пожара на Театральном спуске. Тогда руководители ведомства называли основной причиной возгорания поджог, однако специалисты его следов не обнаружили.



Отметим, что на областном сайте МЧС информации о Синькове уже нет. Теперь первым в списке руководителей стоит заместитель начальника ГУ МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев.