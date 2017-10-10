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Руководитель ГУ МЧС по Ростовской области официально покинул свой пост

Руководитель ГУ МЧС по Ростовской области официально покинул свой пост
Руководитель ГУ МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков после отпуска официально покинул свой пост. Генерал-майор в скором времени отправится в Москву.

По предварительной информации, уже экс-начальник регионального ведомства будет работать в центральном аппарате МЧС России. Ранее сообщалось, что Валерий Синьков ушел в отставку из-за крупного пожара на Театральном спуске. Тогда руководители ведомства называли основной причиной возгорания поджог, однако специалисты его следов не обнаружили.

Отметим, что на областном сайте МЧС информации о Синькове уже нет. Теперь первым в списке руководителей стоит заместитель начальника ГУ МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев.

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