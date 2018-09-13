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«Роствертол» закупит мясо птицы почти на шесть миллионов рублей

«Роствертол» закупит мясо птицы почти на шесть миллионов рублей
«Роствертол» закупит мясо птицы почти на шесть миллионов рублей. На сайте госзакупок появилась соответствующая информация. Ростовский вертолетный производственный комплекс имени Б. Н. Слюсаря из собственного бюджета выделяет 5 876 966 рублей.

Согласно техническому заданию заказчику нужно предоставить цыплят бройлера, мясо кур и их субпродукты, а также бедра, филе индейки и тушки, филе и окорочка утки. Мясо птиц должно быть первого сорта. Кроме того, необходимо, чтобы оно соответствовало техническому регламенту Таможенного союза. Продукцию нужно доставлять еженедельно в течение двух дней с момента ее направления.

Срок подачи заявок заканчивается 24 сентября. 5 октября их рассмотрит заказчик.

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