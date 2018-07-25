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Ростовскую реку Темерник очистят за пять лет

Ростовскую реку Темерник очистят за пять лет
На очистку реки Темерник уйдет примерно пять лет. За это время планируется улучшить состояние самого водоема и его берегов. Как именно это можно осуществить обсудили на совещании по экологической реабилитации реки 25 июля.

Мероприятие собрало представителей власти, общественников и ученых. Курировал встречу первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. По его словам, первые шаги по спасению Темерника уже сделаны.

- Чтобы река Темерник стала чистой и вновь радовала жителей Ростова и соседних городов и сел нужно не менее пяти лет, - подчеркнул Виктор Гончаров. - На этот срок рассчитана специальная Дорожная карта. Ее разрабатывали экологи, представители власти, ученые. Основная задача - создать природно-экологический каркас по реке Темерник в Ростове, Аксайском и Мясниковском районах. Работа уже началась. В первую очередь нужно промыть водоем, расчистить берега, устранить незаконные сбросы.

Также замглавы региона отметил, что в области появится специальная управляющая организация. Она будет отвечать за безопасность гидротехнических сооружений расположенных в русле реки Темерник и ее притоках. Новое ведомство появится на базе муниципального предприятия Ростова по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на водных объектах. Оно контролирует работу 22 ГТС, расположенных на Темернике в пределах доской столицы. На обслуживание вновь созданной организации планируется передать сооружения, расположенные в русле реки Темерник и ее притоках не только в г.Ростове, но и в Аксайском и Мясниковском районах.


В то же время на берегах Темерника вместо свалок и заброшенных территорий должен появится экопарк. На участках возле реки высадят деревья, обустроят пешеходные зоны и велосипедные дорожки для прогулок.

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