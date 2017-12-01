Ростовский блогер требует убрать Ольгу Бузову из эфира Первого канала





Ростовский блогер Вадим Манукян требует убрать Ольгу Бузову из эфира Первого канала. В своей петиции горожанин выразил уверенность, что руководству телеканала нужно пересмотреть содержание транслируемых передач.



Мужчина выступил с инициативой после появления на Первом канале ведущей шоу «Дома-2» Ольги Бузовой, «раскрутки» изнасилованной Дианы Шурыгиной и приглашения актера Алексея Панина в качестве эксперта. По мнению Вадима, их присутствие на Первом - настоящее издевательство над зрителями.



Автор обращения отмечает, что сегодняшнее телевидение переживает спад.

- Нам обещали новых ведущих, и мы увидели Ольгу Бузову, - прокомментировал свою позицию Вадим Манукян. - Я не понимаю, как прекрасная актриса Татьяна Васильева и утонченная телеведущая Софико Шеварднадзе ведут с ней одну передачу. Почему сейчас в кадр попадают те, кто скандальнее?



Ростовчанин считает, что Бузова слишком эмоциональна для телевидения. Вадим просит приглашать на программы людей, прославляющих страну своей деятельностью и интеллектом.



Мужчина уверен, что руководителям федеральных каналов нужно изменить свое отношение, иначе зрители вскоре потребуют цензуры.

- Верните нам доброе и человеческое телевидение, которое захочет смотреть вся страна! - требует в своей петиции активист.



К слову, инициативу горожанина поддержали уже 2 211 человек.



Напомним, что Вадим Манукян обращается к руководству Первого канала не в первый раз. Так, в марте 2017 года мужчина попросил генерального продюсера Константина Эрнста пересмотреть контент передач.