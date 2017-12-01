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Ростовский блогер требует убрать Ольгу Бузову из эфира Первого канала

Ростовский блогер требует убрать Ольгу Бузову из эфира Первого канала

Ростовский блогер Вадим Манукян требует убрать Ольгу Бузову из эфира Первого канала. В своей петиции горожанин выразил уверенность, что руководству телеканала нужно пересмотреть содержание транслируемых передач.

Мужчина выступил с инициативой после появления на Первом канале ведущей шоу «Дома-2» Ольги Бузовой, «раскрутки» изнасилованной Дианы Шурыгиной и приглашения актера Алексея Панина в качестве эксперта. По мнению Вадима, их присутствие на Первом - настоящее издевательство над зрителями.

Автор обращения отмечает, что сегодняшнее телевидение переживает спад.
- Нам обещали новых ведущих, и мы увидели Ольгу Бузову, - прокомментировал свою позицию Вадим Манукян. - Я не понимаю, как прекрасная актриса Татьяна Васильева и утонченная телеведущая Софико Шеварднадзе ведут с ней одну передачу. Почему сейчас в кадр попадают те, кто скандальнее?

Ростовчанин считает, что Бузова слишком эмоциональна для телевидения. Вадим просит приглашать на программы людей, прославляющих страну своей деятельностью и интеллектом.

Мужчина уверен, что руководителям федеральных каналов нужно изменить свое отношение, иначе зрители вскоре потребуют цензуры.
- Верните нам доброе и человеческое телевидение, которое захочет смотреть вся страна! - требует в своей петиции активист.

К слову, инициативу горожанина поддержали уже 2 211 человек.

Напомним, что Вадим Манукян обращается к руководству Первого канала не в первый раз. Так, в марте 2017 года мужчина попросил генерального продюсера Константина Эрнста пересмотреть контент передач.

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