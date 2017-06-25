Ростовскому зоопарку - 90 лет





26 июня Ростовскому зоопарку исполнилось 90 лет. В честь юбилея в зоосаде пройдут научные конференции и праздничные мероприятия. Поздравить сотрудников и посетителей зоопарка с круглой датой и торжественно открыть отремонтированный исторический музей приехал глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

- Всех поздравляю с замечательным юбилеем и хочу заверить, что 90 лет - это всего лишь начало, зоопарк будет и дальше расти и развиваться, - отметил глава администрации Ростова. - Проведена большая работа по реконструкции объектов зоосада: отремонтированы исторический музей, летние смешанные экспозиции террариума и орнитологии, вольеры, в том числе и для белых медведей. Просто фантастика, что зоопарку удается содержать таких зверей в нашем южном климате.







Вольер оснащен современным оборудованием, которое помогает поддерживать температуру воды на отметке +11 градусов. Такие условия очень комфортны для белых медведей.



По словам Виталия Кушнарева, в этом году планируется привезти в зоопарк носорогов. Скорее всего, животные будут транспортированы осенью.

- Мы случайно встретились с руководителем зоопарка Тель-Авива, и он предложил безвозмездно передать двух носорогов, - рассказывает директор ростовского зоосада Александр Жадобин. - Если животные будут перевезены, то наш зоопарк станет единственным в России обладателем носорогов.



Напомним, Ростовский зоопарк был образован в 1927 году. В его коллекции содержатся более 5 000 особей и 459 видов животных. В 2016 году зоосад посетили более 467 тысяч человек. С начала 2017 года в зоопарке родились более 800 зверят.



