Ростовского застройщика наградили епархиальной медалью



За труды и заслуги генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов награжден медалью РПЦ, Ставропольской и Невинномысской епархии «Ставропольским крестом» II степени. Торжественное вручение прошло 28 июля на открытии храма святого князя Владимира в Ставрополе.



В этот день храм впервые открыл свои двери для прихожан. До сих пор богослужения проходили в небольшой часовне. Начать строительство церкви во имя крестителя Руси святого Владимира было решено в 2015 году. Одним из главных меценатов выступила компания «ЮгСтройИнвест». На свои средства она выкупила участок земли на улице Рогожникова, подвела инженерные коммуникации и провела строительные работы.







Первое богослужение в новом храме возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он поблагодарил всех, кто участвовал в возведении церкви.

- Сегодня по всей России идут мероприятия в честь святого князя Владимира - Крестителя Руси. Он сделал для русского народа самое главное, привел в лоно церкви и Христа. Отдельная благодарность за этот Божий дом, нашему благотворителю Юрию Иванову, он, его семья и сотрудники компании «ЮгСтройИнвест» от всего сердца помогают нам укреплять и распространять православную веру, - отметил владыка Кирилл.



Накануне праздника храм святого равноапостольного князя Владимира получил статус собора.

- Я благодарен судьбе, что сотрудники компании «ЮгСтройИнвест», моя семья, причастны к этому доброму делу. Работы по храму ведутся по графику. В конце 2018 года мы закончим все строительные работы и благоустройство, - сообщил генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.







Добавим, что новый храм стал настоящим украшением жилого микрорайона. Снаружи здание облицовано белым камнем и украшено резьбой. Рядом звонница с 12 колоколами, некоторые из них именные – на них высечены имена благотворителей. Иконостас в новом храме выполнен из мрамора. При этом собор был построен в рекордно короткие сроки.

По словам Юрия Иванова, в 2019 году начнется роспись храма.