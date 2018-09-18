Ростовского священника понизили до алтарника за пьянство





Штатного священника Сретенского храма Ростова иерея Сергея Васильева понизили до алтарника Троицкого храма Азова. Причиной, по предварительным данным, стало пьянство.



Информация об отстранении Васильева от служения появилась на сайте Ростовской епархии. В документе говорится, что священнослужитель запрещается «в служении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на 6 (шесть) месяцев в связи с недостойным для пресвитера поведением и на основании 42-го Правила святых апостолов»: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный, или да престанет, или да будет извержен».



Также сообщается, что вопрос о дальнейшем священнослужении будет рассмотрен Церковным судом. До тех пор провинившийся священник будет служить алтарником в Азовском храме. В обязанности алтарника входит наблюдение за своевременным и правильным возжжением свечей и лампад, подготовка облачения священников и диаконов, принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана и другие обслуживающие функции. Алтарнику запрещено касаться престола, жертвенника и их принадлежностей, а также переходить с одной стороны алтаря на другую между престолом и Царскими вратами.

- Когда священника «запрещают в служении», это звучит как «последнее китайское предупреждение». Фактически он остается священнослужителем, благодатная сила священнодействовать у него остается, но само действо ему запрещается, - прокомментировал пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. - Если применить какой-нибудь образ, то можно сказать, что это электрический провод, к которому все еще подведен ток, но рубильник пока выключен. Церковное наказание – это ведь не казнь, а мера исправления. Мы с любовью и тревогой следим за судьбой наказанного священника и призываем всех поддержать его молитвой и добрым словом. Высмеять «пьяного попа», поглумиться над недугующим человеком, растоптав его жизнь и имя, – слишком легко и быстро. В церкви действуют иные принципы - важна душа человека, его жизнь, что с ним будет дальше.



По словам Игоря Петровского, дальнейшая судьба священника будет зависеть от него самого. Если он найдёт в себе силы и исправится, сможет продолжить службу. Если нет, то его ждёт самая страшная мера наказания для священника - извержение из священного сана, иными словами, лишение сана. Священник перестает быть пастырем, становится мирянином. Он имеет все те же возможности, что и каждый православный христианин, но руководить паствой, совершать церковные таинства уже не может.