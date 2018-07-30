Ростовского коробейника нарядили в берет и тельняшку на День ВДВ



Фото: https://vk.com/rnd_61

На статую «Коробейника» у парка им. Максима Горького неизвестные надели тельняшку и берет. Ростовчане украсили памятник в честь Дня воздушно-десантных войск, который в стране отмечается 2 августа.



В 2017 году фигуру коробейника уже наряжали в честь праздника. Тогда при помощи скотча на фигуру коробейника прикрепили тельняшку, а на голову надели голубой берет.



В 2018 году традицию решили продолжить и вновь нарядили купца. В этот раз неизвестные не обделили вниманием и кота коробейника. На голову питомца тоже надели берет. Однако спустя некоторое время форменное одеяние с фигуры сняли. Но главные герои праздника успели сделать с ним фото.



Отметим, что существует несколько городских примет относительно статуи коробейника. Считается, что если погладить кота по носу, кинуть купцу монету в короб и ухватиться за оттопыренный палец фигуры, то это принесет достаток.



Композиция «Коробейник» была создана скульптором Дмитрием Ландиным в 2006 году. Она состоит из статуи кота и бородатого купца.



Фото 2017-го года https://vk.com/etorostovnadonu