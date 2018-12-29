Ростовское училище олимпийского резерва приобретет сладости более чем на 2,5 млн рублей



Ростовское областное училище олимпийского резерва приобретет сладости на 2 625 699 рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.



Согласно техзаданию закупки учреждение планирует купить 1 600 килограммов шоколадных конфет, столько же килограммов молочного шоколада и по 300 килограммов бело-розового зефира и зефира с шоколадной глазурью. Необходимо, чтобы сладости не содержали ГМО. Кроме того, все товары должны соответствовать ГОСТу и не иметь посторонних вкуса и запаха.



Доставлять зефир, конфеты и шоколад подрядчик будет в течение всего 2019 года. Привозить сладости необходимо на следующий день после поступления заявки от заказчика.



Заявки на участие в тендере будут принимать до 21 января. Спустя два дня определят победителя аукциона.