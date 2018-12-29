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Ростовское училище олимпийского резерва приобретет сладости более чем на 2,5 млн рублей

Ростовское училище олимпийского резерва приобретет сладости более чем на 2,5 млн рублей
Ростовское областное училище олимпийского резерва приобретет сладости на 2 625 699 рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию закупки учреждение планирует купить 1 600 килограммов шоколадных конфет, столько же килограммов молочного шоколада и по 300 килограммов бело-розового зефира и зефира с шоколадной глазурью. Необходимо, чтобы сладости не содержали ГМО. Кроме того, все товары должны соответствовать ГОСТу и не иметь посторонних вкуса и запаха.

Доставлять зефир, конфеты и шоколад подрядчик будет в течение всего 2019 года. Привозить сладости необходимо на следующий день после поступления заявки от заказчика.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 21 января. Спустя два дня определят победителя аукциона.

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