Ростовский зоопарк приглашает погадать на старый Новый год
Фото: Wikiway.com
13 января Ростовский зоопарк подготовил развлекательную программу. Ростовчан приглашают поиграть, повеселиться и погадать на варениках.
Сюрприз в варенике предскажет будущее.
- Каждый посетитель на празднике получит в подарок вареники с предсказанием и узнает, что ждёт его в новом году, - рассказали в пресс-службе зоопарка.
Программа начнётся в час дня у здания музея. В этот же день можно будет обменять свой билет на горячий чай и посмотреть на показательные кормления яка и карликового бегемота.