Ростовский зоопарк приглашает погадать на старый Новый год



Фото: Wikiway.com



13 января Ростовский зоопарк подготовил развлекательную программу. Ростовчан приглашают поиграть, повеселиться и погадать на варениках.



Сюрприз в варенике предскажет будущее.

- Каждый посетитель на празднике получит в подарок вареники с предсказанием и узнает, что ждёт его в новом году, - рассказали в пресс-службе зоопарка.



Программа начнётся в час дня у здания музея. В этот же день можно будет обменять свой билет на горячий чай и посмотреть на показательные кормления яка и карликового бегемота.