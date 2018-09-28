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Ростовский зоопарк перешёл на осенний режим работы

Ростовский зоопарк перешёл на осенний режим работы
Фото: Zveridikie.ru
С 1 октября Ростовский зоопарк будет закрываться на два часа раньше. Зоосад перешёл на осенний режим работы.

Приобрести билеты теперь можно до 17:30, покинуть территорию зоопарка посетителей попросят до 18 часов. Напомним, что летом режим работы был продлён до 20 часов.

Время открытия осталось прежним – 8 утра. Всесезонные экспозиции работают с 9 до 17 часов.

В пресс-службе Ростовского зоопарка сообщили, что показательные кормления будут проходить каждые выходные в 13 часов.

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