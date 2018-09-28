Ростовский зоопарк перешёл на осенний режим работы



Фото: Zveridikie.ru

С 1 октября Ростовский зоопарк будет закрываться на два часа раньше. Зоосад перешёл на осенний режим работы.



Приобрести билеты теперь можно до 17:30, покинуть территорию зоопарка посетителей попросят до 18 часов. Напомним, что летом режим работы был продлён до 20 часов.



Время открытия осталось прежним – 8 утра. Всесезонные экспозиции работают с 9 до 17 часов.



В пресс-службе Ростовского зоопарка сообщили, что показательные кормления будут проходить каждые выходные в 13 часов.