Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский завод «Роствертол» планирует закупить календари почти на 2,5 миллиона

Ростовский завод «Роствертол» планирует закупить календари почти на 2,5 миллиона
Ростовский завод «Роствертол» планирует закупить календари на 2 миллиона 435 тысяч рублей. Такой контракт появился на портале госзакупок.

Согласно документу, поставщику необходимо создать дизайн-макет будущих календарей. После согласования с заказчиком нужно изготовить три тысячи перекидных настенных календарей и столько же квартальных. Кроме того, надо предоставить три тысячи постеров в формате А2, тысячу открыток и три тысячи открыток.

Заявки принимаются до 6 ноября. Победителя определят 19 ноября.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.