Ростовский завод «Роствертол» планирует закупить календари почти на 2,5 миллиона



Ростовский завод «Роствертол» планирует закупить календари на 2 миллиона 435 тысяч рублей. Такой контракт появился на портале госзакупок.



Согласно документу, поставщику необходимо создать дизайн-макет будущих календарей. После согласования с заказчиком нужно изготовить три тысячи перекидных настенных календарей и столько же квартальных. Кроме того, надо предоставить три тысячи постеров в формате А2, тысячу открыток и три тысячи открыток.



Заявки принимаются до 6 ноября. Победителя определят 19 ноября.