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Ростовский театр драмы им. М. Горького потратит на покупку рояля более 3 млн рублей

Ростовский театр драмы им. М. Горького потратит на покупку рояля более 3 млн рублей
На покупку рояля Ростовский театр драмы им. М. Горького потратит более 3 млн руб.

На днях на сайте госзакупок появилась соответствующая заявка. Средства на покупку инструмента выделяются из областного бюджета. Максимальная цена контракта составляет 3 190 000 рублей.

Согласно техзаданию, театр приобретёт рояль премиум-класса Kayserburg чёрного цвета. В комплекте с инструментом должна идти банкетка с металлическими накладками на ножки в цвет колёс рояля.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 ноября. Победитель определится на следующий день.

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