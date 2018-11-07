Ростовский театр драмы им. М. Горького потратит на покупку рояля более 3 млн рублей



На покупку рояля Ростовский театр драмы им. М. Горького потратит более 3 млн руб.



На днях на сайте госзакупок появилась соответствующая заявка. Средства на покупку инструмента выделяются из областного бюджета. Максимальная цена контракта составляет 3 190 000 рублей.



Согласно техзаданию, театр приобретёт рояль премиум-класса Kayserburg чёрного цвета. В комплекте с инструментом должна идти банкетка с металлическими накладками на ножки в цвет колёс рояля.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 ноября. Победитель определится на следующий день.