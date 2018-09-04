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Ростовский суд отклонил жалобу прокуратуры по делу парня, обвиняемого в содействии терроризму

Ростовский суд отклонил жалобу прокуратуры по делу парня, обвиняемого в содействии терроризму
В Северо-Кавказском окружном суде в Ростове отклонили жалобу прокуратуры по делу Павла Гриба, которого обвиняют по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее суд вернул дело в прокуратуру из-за наличия процессуальной ошибки. Павлу Грибу предъявили обвинение по редакции закона, которая уже не действует. Прокуратура подала жалобу, но ее отклонили.

Напомним, Павел Гриб с марта 2017 года вел переписку с несовершеннолетней подругой из Сочи. Он уговаривал школьницу взорвать бомбу на выпускном вечере.

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