Ростовский суд отклонил жалобу прокуратуры по делу парня, обвиняемого в содействии терроризму



В Северо-Кавказском окружном суде в Ростове отклонили жалобу прокуратуры по делу Павла Гриба, которого обвиняют по статье «Содействие террористической деятельности».



Ранее суд вернул дело в прокуратуру из-за наличия процессуальной ошибки. Павлу Грибу предъявили обвинение по редакции закона, которая уже не действует. Прокуратура подала жалобу, но ее отклонили.



Напомним, Павел Гриб с марта 2017 года вел переписку с несовершеннолетней подругой из Сочи. Он уговаривал школьницу взорвать бомбу на выпускном вечере.