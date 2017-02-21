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Ростовский скрипач исполнил музыку из популярных фильмов и сериалов на Пушкинской: видео

Ростовский скрипач исполнил музыку из популярных фильмов и сериалов на Пушкинской: видео

Ростовский музыкант исполнил на скрипке заставку из «Игры Престолов» и нескольких других фильмов и сериалов. Молодой человек играл на Пушкинской 21 февраля, примерно с часу дня.
-  Он играл мелодии из известных фильмов и сериалов, что особо привлекало внимание молодых людей.,- поделилась с Rostov.ru Сария Кварацхелия, приславшая в редакцию видео.- Это было классно! Приятно вживую послушать любимую музыку. Это создает особую атмосферу. И поднимает настроение даже в плохую погоду.

Стоит отметить, что улица Пушкинская известна своими уличными музыкантами. Но современную музыку из популярных сериалов там услышали впервые.

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