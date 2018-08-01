Ростовский ресторан получил знак качества «Сделано на Дону»





Первого августа ростовскому ресторану ливанской кухни «Grill&Garden» вручили свидетельство о присвоении знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Это уже двенадцатое предприятие общественного питания, которое вошло в систему.



Сертификат «Сделано на Дону» выдают на один год, для этого нужно успешно пройти экспертизу качества, соответствовать всем предъявляемым требованиям. В данный момент знак соответствия получили 42 производителя местной продукции и 12 предприятий общественного питания. По словам директора департамента потребительского рынка Ирины Теларовой, система призвана стимулировать местное производство Ростовской области.

– С помощью добровольной сертификации мы активизируем местные предприятия расширять производство и улучшать качество. Необходимую экспертизу проходят системы качества и безопасности вех участников системы. Знак соответствия получают только те производители и заведения, которые отвечают всем требованиям, – рассказала директор департамента.



Одним из предприятий общественного питания, подтвердившим качество, стал ресторан «Grill&Garden». Заведение предлагает широкий выбор аутентичных блюд ливанской кухни, 69 % из них приготовлены из местной продукции. Генеральный директор ресторана Игорь Комарницкий говорит, что местное сырье отличается высоким качеством и приемлемой стоимостью.

– Мы готовим из продукции, которая произведена на Дону и гордимся этим. Многие местные производители гарантируют качество и в то же время предлагают привлекательные цены. При этом блюда, которые мы готовим, абсолютно аутентичны. Это подтверждают гости из Ливана, которые посещают наш ресторан, - отметил руководитель заведения.



По словам Ирины Теларовой, благодаря таким заведениям увеличивается спрос на донскую продукцию, а это способствует развитию местных производителей. В ведомстве планируют и дальше привлекать предприятия общественного питания участвовать в добровольной сертификации.

– Мы будем и дальше популяризировать систему сертификации «Сделано на Дону». Ее участники получают неоспоримое преимущество, ведь знак соответствия – это настоящий гарант качества. Нам действительно есть, чем гордиться, ведь бренд стал известен по всей России. Это означает признание донской продукции, рост потребительского патриотизма, – отметила Ирина Вячеславовна.



