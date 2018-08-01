Авторизация

Регистрация


  • USD 63.45
  • EUR 73.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский ресторан получил знак качества «Сделано на Дону»

Ростовский ресторан получил знак качества «Сделано на Дону»

Первого августа ростовскому ресторану ливанской кухни «Grill&Garden» вручили свидетельство о присвоении знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Это уже двенадцатое предприятие общественного питания, которое вошло в систему.

Сертификат «Сделано на Дону» выдают на один год, для этого нужно успешно пройти экспертизу качества, соответствовать всем предъявляемым требованиям. В данный момент знак соответствия получили 42 производителя местной продукции и 12 предприятий общественного питания. По словам директора департамента потребительского рынка Ирины Теларовой, система призвана стимулировать местное производство Ростовской области.
– С помощью добровольной сертификации мы активизируем местные предприятия расширять производство и улучшать качество. Необходимую экспертизу проходят системы качества и безопасности вех участников системы. Знак соответствия получают только те производители и заведения, которые отвечают всем требованиям, – рассказала директор департамента.

Одним из предприятий общественного питания, подтвердившим качество, стал ресторан «Grill&Garden». Заведение предлагает широкий выбор аутентичных блюд ливанской кухни, 69 % из них приготовлены из местной продукции. Генеральный директор ресторана Игорь Комарницкий говорит, что местное сырье отличается высоким качеством и приемлемой стоимостью.
– Мы готовим из продукции, которая произведена на Дону и гордимся этим. Многие местные производители гарантируют качество и в то же время предлагают привлекательные цены. При этом блюда, которые мы готовим, абсолютно аутентичны. Это подтверждают гости из Ливана, которые посещают наш ресторан, - отметил руководитель заведения.

По словам Ирины Теларовой, благодаря таким заведениям увеличивается спрос на донскую продукцию, а это способствует развитию местных производителей. В ведомстве планируют и дальше привлекать предприятия общественного питания участвовать в добровольной сертификации.
– Мы будем и дальше популяризировать систему сертификации «Сделано на Дону». Ее участники получают неоспоримое преимущество, ведь знак соответствия – это настоящий гарант качества. Нам действительно есть, чем гордиться, ведь бренд стал известен по всей России. Это означает признание донской продукции, рост потребительского патриотизма, – отметила Ирина Вячеславовна.

Ростовский ресторан получил знак качества «Сделано на Дону»

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.