Ростовский рэпер Баста выпустил песню о любви к дочерям



Рэпер Баста из Ростова выпустил песню о любви к дочерям. Песню «Папа What's Up» Василий Вакуленко посвятил своим детям.

Часть клипа артист опубликовал в своем «Инстаграм». В кадре появляются жена и две дочери музыканта. Они готовятся к новогоднему торжеству, пока глава семейства выступает с концертами за тысячу километров от дома.



Во время гастролей Василий общается с семьей в основном через мессенджеры, о чем и поет в новом треке. Опубликованный отрывок набрал тысячи просмотров и сотни комментариев за несколько часов. Пользователи нашли песню и клип милыми и трогательными.

