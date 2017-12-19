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Ростовский рэпер Баста выпустил песню о любви к дочерям

Ростовский рэпер Баста выпустил песню о любви к дочерям
Рэпер Баста из Ростова выпустил песню о любви к дочерям. Песню «Папа What's Up» Василий Вакуленко посвятил своим детям.
Часть клипа артист опубликовал в своем «Инстаграм». В кадре появляются жена и две дочери музыканта. Они готовятся к новогоднему торжеству, пока глава семейства выступает с концертами за тысячу километров от дома.

Во время гастролей Василий общается с семьей в основном через мессенджеры, о чем и поет в новом треке. Опубликованный отрывок набрал тысячи просмотров и сотни комментариев за несколько часов. Пользователи нашли песню и клип милыми и трогательными.

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