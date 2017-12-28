Ростовский рэпер Баста вошел в тройку самых обсуждаемых людей 2017 года



Ростовский рэпер Баста вошел в тройку самых обсуждаемых людей 2017 года. Об этом исполнитель рассказал на своей странице в соцсети.



Популярная социальная сеть выяснила, какие темы уходящего года были самыми востребованными и кого чаще всего обсуждали пользователи. Второе место занял Василий Вакуленко. Количество упоминаний о рэпере достигло 2,8 миллиона. На третьем месте оказался президент США Дональд Трамп. Его пользователи упоминали 2,6 миллиона раз. Первое место занял президент РФ Владимир Путин. Количество записей, связанных с его именем, - более 6 миллионов.



Кроме того, в десятку самых обсуждаемых персон вошли рэпер Face, певец Егор Крид, политик Алексей Навальный, футболист Леонель Месси, рэперы Скриптонит, Элджей и Оксимирон.