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Ростовский рэпер Баста стал лучшим хип-хоп-исполнителем среди звезд шоу-бизнеса

Ростовский рэпер Баста стал лучшим хип-хоп-исполнителем среди звезд шоу-бизнеса
Василию Вакуленко вручили статуэтку премии «Жара Music Awards» как лучшему хип-хоп-исполнителю. Вручение прошло 4 марта в Крокус Сити-Холле.

За титул лучшего исполнителя в жанре «Хип-хоп» боролись Тимати, Скриптонит, Мот, Баста, ST, Jah Khalib и L'One. В голосовании принимали участие звезды шоу-бизнеса. Именно они решали, кто удостоен заветной статуэтки. Победу в номинации «Лучший хип-хоп-исполнитель» разделили два рэпера – Мот и Баста.

Отметим, что «Артистом года», по версии звезд, стал Григорий Лепс, «Лучшей певицей» - Ани Лорак, а «Лучшим певцом» - Дима Билан. «Прорывом года» стал хип-хоп-исполнитель Федук.

Напомним, рэпер Баста в декабре 2017 года уже получил статуэтку за звание «Лучшего хип-хоп-исполнителя» на церемонии Российской музыкальной премии в Государственном Кремлевском дворце. На премии «Жара Music Awards» он лишь подтвердил это звание.

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