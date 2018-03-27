Ростовский производитель катеров, компания «Алюма», объявил о старте продаж новых моделей



Ростовский производитель катеров, компания «Алюма», начал выпуск новых моделей судов. Их преимущественное отличие от базовых — возможность устанавливать более мощные моторы.



Чуть больше года назад генеральный директор компании Дмитрий Короченский рассказал о планах по производству современных алюминиевых катеров для семейного отдыха и рыбалки. Первый товарный экземпляр современного катера Aluma Fish представили широкой публике на Всероссийской выставке «Охота, рыболовство на Руси» в Москве осенью 2017 года.



Разработчики проекта решили реализовать идею «все включено». По задумке, катер не придется «доводить до ума» после покупки. В основу новой модели положен принцип «купил, сел и поехал».







Представленная на выставке модель привлекла большое внимание посетителей, экспертов и производителей. С новинкой ознакомились как любители, так и профессионалы. Высокотехнологичный алюминиевый катер способен поднять на свой борт пять-семь человек, быстро выходить на глиссер и развивать скорость до 50-60 километров в час. Он изготовлен из высокопрочного морского алюминия с использованием технологии полной непотопляемости. Дополнительно на катер устанавливается аэратор объемом до 100 литров, картплоттер, эхолот и электроякорь.



В ростовской компании корпуса катеров окрашивают специальной судовой двухкомпонентной краской компании HEMPEL, ветровое стекло - триплекс, а не пластик, в отличие от многих моделей. Фурнитуру для катеров закупают в Италии.

- На специализированных форумах развернулась целая дискуссия о нашем катере. Многие отзывались о нем очень хорошо. Были и скептики. Но все сошлись на том, что катер Aluma Fish практически единственный на отечественном рынке, который не нужно дорабатывать после покупки, - рассказывает генеральный директор компании Дмитрий Короченский.



После выставки разработчики решили несколько усовершенствовать модель. Они увеличили объем аэратора (специальной ёмкости с проточной водой для живой рыбы) до 100 литров. Изменения коснулись также размеров самого катера. Так, длина стандартной модели составляет 4,7 метра. Для тех, кому нужно больше пространства, инженеры выпустили еще две модели длиной 5,1 и 5,5 метра.







В преддверии «водного сезона» активизировались любители отдыха на воде. На сегодняшний день компания продала более 20 катеров. Как отмечает гендиректор, количество обращений растёт с каждым днём.



Любители активного отдыха, как правило, узнают о новых катерах на специализированных выставках.

- Конечно, лучшей рекламой наших катеров становятся первые владельцы, их отзывы, впечатления. Вот почему мы уделяем так много внимания качеству, прорабатываем и доводим до совершенства каждую деталь, каждый элемент, - отмечает Дмитрий Короченский.



В ближайшее время в компании планируют поставить сборку лодок «на поток», изготавливать катера «на склад», откуда покупатели сразу смогут забирать готовые модели. Сейчас в месяц собирается около 30 корпусов, а вскоре эта цифра вырастет до 50.



