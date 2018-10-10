Ростовский производитель алюминиевых катеров стал партнером компании «Yamaha»



Крупнейший японский производитель лодочных моторов заключил партнерское соглашение с организацией«Алюма» для осуществления проекта по продаже катеров с моторами в комплекте. Продавать катера с оборудованными моторами решил основатель и генеральный директор «Алюмы» Дмитрий Короченский.



- На рынке обычно реализуют суда без двигателя. Покупка мотора и его монтаж - настоящая головная боль для большинства владельцев катеров, - рассказывает Дмитрий Короческий. – Кроме того, нередко стоимость мотора равна цене самого катера, а иногда и превышает ее. Вот мы и задумались. Почему бы не запустить продажу катеров с установленными моторами? Ведь люди же не приобретают машины без двигателей. Конечно, с партнерским соглашением мы обратились к лучшим производителям лодочных моторов – к «YAMAHA MOTOR».



Спустя несколько месяцев переговоров компании стали партнерами. Затем в Ростов приехал президент YAMAHA MOTOR CIS Кобаяси Осаму, чтобы лично убедиться, что японская корпорация подписала соглашение с серьезным и надежным партнером.



- Я приехал в Ростов, чтобы больше узнать об этом торговом городе, ведь я здесь никогда не был, - отметил господин Кобаяси. - А также, естественно, чтобы по-настоящему познакомиться с новым бизнес-партнером.



За несколько дней до приезда президента японской компании, в донскую столицу прибыли технические специалисты корпорации «YAMAHA». Они помогали своим ростовским коллегам осваивать все тонкости установки и обслуживания японской техники. Кобаяси Осаму посетил головной офис «Алюмы», а также побывал на производстве и остался очень доволен увиденным.



- Я верю своему первому впечатлению от визита в Ростов, - рассказал президент YAMAHA MOTOR CIS. - После знакомства и беседы с господином Короченским, а также моего посещения производства, я уверен, что наш совместный бизнес будет развиваться.



Компания «Алюма» производит алюминиевые катеры. Не смотря на скромный возраст (организация была основана два года назад и запустила производство чуть больше года назад) она уже пользуется популярностью и признанием.



- Мы производим линейку из пяти моделей катеров. Самая популярная - Aluma Fish 4,7 XL. С начала 2018 года мы продали более 70 таких лодок этой модели, - подчеркнул Дмитрий Короченский. - Сейчас наше производство работает в две смены и выпускает примерно пять лодок в неделю. В следующем году планируем увеличить этот показатель до 30 катеров в месяц. Несколько недель назад мы подписали первый контракт на поставку наших лодок в Европу. В скором времени 12 катеров доставят в Литву.



«Алюма» стала первым производителем в России, который предоставляет возможность покупателю воспользоваться готовым продуктом. Владельцу катера необходимо лишь вставить ключ в замок зажигания, завести и «поехать».



Для ростовского производителя сотрудничество с японской компанией — это показатель высокого качества лодок, выпускаемых «Алюма». Ведь «YAMAHA» дорожит свей репутацией и очень избирательно подходит к выбору партнеров.



Отметим, «Yamaha» - крупнейший мировой производитель лодочных двигателей, мотоциклов и квадроциклов.



- Девиз нашей компании - «Заведи свое сердце», - сказал Кобаяси Осаму. - Он означает, что мы должны выпускать продукт, который полностью отвечает требованиям потребителя. Отмечу, что продукция «Алюмы» соответствует этому слогану.



Ростовский производитель лодок не собирается останавливаться на достигнутом. Сотрудники компании уже спроектировали новую модель - 12-метровую мини-яхту Aluma Prime. На нее установят два двигателя «Yamaha» по 350 лошадиных сил. До конца 2018 года судно протестируют, а в мае 2019 произойдет полноценный спуск нового корабля.