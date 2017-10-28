Ростовский областной суд оставил в силе решение в отношении Басты



Решение ростовского областного суда осталось неизменным: Баста выплатит Децлу 350 тыс. руб.



По информации пресс-службы суда, 31 октября после рассмотрения апелляции Василия Вакуленко жалоба артиста была отклонена. Ростовчанин по-прежнему должен возместить Кириллу Толмацкому 350 тыс. руб.



Отметим что, вражда между Бастой и Децлом продолжается с августа 2016 года. Тогда Толмацкий пожаловался на шум в заведении репера из Ростова. В ответ Вакуленко разместил в своем твиттере публикацию: «Децл — лохматое ЧМО». Возмущенный артист подал в суд на обидчика. Толмацкий потребовал выплатить ему 1 миллион рублей моральной компенсации за оскорбления в соцсети. Но тогда Басту лишь оштрафовали на 50 тыс. руб. Однако ростовчанин не прекратил отпускать колкости в адрес коллеги по цеху.



15 августа оппоненты вновь выясняли отношения через суд. Децл хотел добиться взыскания с Вакуленко 4 миллионов рублей. Но суд вынес решение выплатить истцу только 350 тыс. руб.