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Ростовский областной суд не изменил приговор виновнику ДТП с пятью погибшими

Ростовский областной суд не изменил приговор виновнику ДТП с пятью погибшими
Ростовский областной суд оставил в силе приговор, вынесенный Аксайским районным судом в отношении виновника ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 23 ноября.

Авария произошла этим летом, 2 июня на трассе М-4 «Дон». Водитель сидельного тягача «Скания» с полуприцепом на 1029 километре столкнулся с ехавшим впереди грузовым фургоном. От удара, последний съехал в кювет и перевернулся. А фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем. В аварии погибли пять человек, двое взрослых и трое детей. Все, кто ехал в легковушке.

В отношении водителя «Скании» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Аксайский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на три года.
- Не согласившись с назначением ему дополнительного вида наказания, осужденный обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. – Однако Ростовский областной суд приговор в части назначенного ему наказания оставила без изменения.

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