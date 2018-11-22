Ростовский областной суд не изменил приговор виновнику ДТП с пятью погибшими



Ростовский областной суд оставил в силе приговор, вынесенный Аксайским районным судом в отношении виновника ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 23 ноября.



Авария произошла этим летом, 2 июня на трассе М-4 «Дон». Водитель сидельного тягача «Скания» с полуприцепом на 1029 километре столкнулся с ехавшим впереди грузовым фургоном. От удара, последний съехал в кювет и перевернулся. А фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем. В аварии погибли пять человек, двое взрослых и трое детей. Все, кто ехал в легковушке.



В отношении водителя «Скании» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



Аксайский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на три года.

- Не согласившись с назначением ему дополнительного вида наказания, осужденный обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. – Однако Ростовский областной суд приговор в части назначенного ему наказания оставила без изменения.