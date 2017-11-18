Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи покупает цветы на 2,7 млн рублей



Фото: Cotton-khv.ru



Научно-исследовательский институт радиосвязи в Ростове-на-Дону покупает цветы на 2,7 млн рублей. Федеральное государственное унитарное предприятие через портал госзакупок ищет исполнителя. Сумма соглашения достигает 2 650 000 рублей.



Заказчику нужны тюльпаны, каллы, артишоки, ананасы, подсолнухи, эвкалипт, фрезии, гладиолусы, розы, орхидеи, гвоздики, хризантемы, лилии и другие растения. В стоимость контракта включены также материалы для оформления букетов: цветы упакуют в целлофан, фетр, сетку, украсят бусинами и бантами.



Все букеты соберут профессиональные флористы. Специалистам нужно составить композиции в европейском стиле, в соответствии с последними модными тенденциями. Отмечается, что наборы должны быть составлены из свежих цветов. Недопустимы надломы на листьях и стеблях, также нужны крепкие бутоны без следов отцветания.



Помимо этого, все цветы должны пройти фитосанитарный контроль. Акты проверки нужно предоставить по требованию заказчика.



Отметим, что НИП тратит на цветы несколько миллионов рублей каждый год. Вероятно, Ростовскому научно-исследовательскому институту радиосвязи, работающему над разработками в сфере естественных наук, букеты крайне необходимы.