Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи хочет купить кофемашину почти за 300 тысяч



Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи выделил на покупку кофемашины почти 300 тысяч рублей. Соответствующий документ разместили на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию кофемашина марки Franke Flair должна варить несколько видов напитка, а также подогревать молоко и готовить чай. Аппараты этой фирмы можно сравнить с автомобилями премиум-класса. Для сравнения: кофемашины с подобными характеристиками, но другого производителя на рынке можно найти в разы дешевле.



Институт радиосвязи является закрытым учреждением, работающим на оборонную промышленность страны. Отсюда возникает вопрос: как может дорогой аппарат укрепить обороноспособность нашей страны?



Следует отметить, что сделка не состоялась. Так как на конкурс выставился всего один участник, сделка считается невыполненной. Но, скорее всего, специальная комиссия рассмотрит всю документацию единственного претендента и утвердит закупку.