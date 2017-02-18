Ростовский музыкант снял клип на замерзшем Таганрогском заливе: видео





Ростовский музыкант Виталий Кирнов снял свой первый клип на замерзшем Таганрогском заливе. 27-летний выпускник Ростовской консерватории задорно сыграл на аккордеоне красивую мелодию, не обращая внимания на пятнадцатиградусный мороз.

- Музыка в клипе - одно из известнейших произведений Вивальди - концерт «Зима» из цикла «Времена года», обычно исполняется на скрипке с симфоническим оркестром,- рассказал Виталий Кирнов DonDay Таганрог.- Но я решил сделать свою версию и не просто исполнить классику на аккордеоне, а добавить еще и рока.



Музыкант отметил, что во время съемок клипа дул сильный ветер. Клип снимали целый день, с получасовыми перерывами на то, чтобы согреться.



Клип был смонтирован за неделю и получил множество восторженных отзывов в социальных сетях: «Молодец! Играйте и снимайте дальше!», «Бомба! Все очень круто, я в восторге!». Но некоторых озадачили горы, которых в Таганроге на самом деле нет.

- Видеограф решил подставить горы, чтобы закрыть вид с набережной, который выбивался из общей картины,- признался Кирнов.



