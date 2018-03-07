Ростовский миллиардер выбежал на поле с пистолетом во время футбольного матча в Греции





Владелец компании «Агроком» Иван Саввиди сорвал футбольный матч в Греции. «Табачный король» устроил на поле потасовку с арбитром, который не засчитал решающий гол его команды.



Матч футбольных клубов ПАОК и АЕК состоялся 11 марта в Салониках. Как сообщает Евро-футбол.ру, владелец ФК ПАОК, ростовский миллиардер Иван Саввиди своей дикой и беспрецедентной выходкой сорвал игру в Греции.



На 97-й минуте матча Иван Саввиди выбежал на поле и стремительно направился в сторону арбитра Георгиоса Коминиса. Донского бизнесмена разозлило то, что судья из-за офсайда не засчитал команде «ПАОК» гол, который мог стать решающим. Тем временем табло показывало счет 0:0.







Охранники успели схватить и оттащить ростовского «табачного короля», который был вооружен пистолетом. После инцидента тот же арбитр досрочно приостановил игру, опасаясь за свою жизнь.



Тренер афинского клуба АЕК позднее рассказал в радиоэфире: «Саввиди продемонстрировал свое оружие судье и сказал: "Ваша карьера арбитра закончилась"».



Через несколько часов игры Георгиос Коминис все-таки засчитал гол команде «ПАОК». Итоговый счет показал 1:0 в пользу футбольной команды донского бизнесмена.



Иван Саввиди – бизнесмен и предприниматель, владелец «Группы АГРОКОМ», в холдинг которой входит, в частности, фабрика «Донской табак». С 2002-го по 2005 год был президентом футбольного клуба «Ростов».



