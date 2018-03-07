Авторизация

Регистрация


  • USD 56.80
  • EUR 70.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

1 Версия для печати

Ростовский миллиардер выбежал на поле с пистолетом во время футбольного матча в Греции

Ростовский миллиардер выбежал на поле с пистолетом во время футбольного матча в Греции

Владелец компании «Агроком» Иван Саввиди сорвал футбольный матч в Греции. «Табачный король» устроил на поле потасовку с арбитром, который не засчитал решающий гол его команды.

Матч футбольных клубов ПАОК и АЕК состоялся 11 марта в Салониках. Как сообщает Евро-футбол.ру, владелец ФК ПАОК, ростовский миллиардер Иван Саввиди своей дикой и беспрецедентной выходкой сорвал игру в Греции.

На 97-й минуте матча Иван Саввиди выбежал на поле и стремительно направился в сторону арбитра Георгиоса Коминиса. Донского бизнесмена разозлило то, что судья из-за офсайда не засчитал команде «ПАОК» гол, который мог стать решающим. Тем временем табло показывало счет 0:0.



Охранники успели схватить и оттащить ростовского «табачного короля», который был вооружен пистолетом. После инцидента тот же арбитр досрочно приостановил игру, опасаясь за свою жизнь.

Тренер афинского клуба АЕК позднее рассказал в радиоэфире: «Саввиди продемонстрировал свое оружие судье и сказал: "Ваша карьера арбитра закончилась"».

Через несколько часов игры Георгиос Коминис все-таки засчитал гол команде «ПАОК». Итоговый счет показал 1:0 в пользу футбольной команды донского бизнесмена.

Иван Саввиди – бизнесмен и предприниматель, владелец «Группы АГРОКОМ», в холдинг которой входит, в частности, фабрика «Донской табак». С 2002-го по 2005 год был президентом футбольного клуба «Ростов».

Ростовский миллиардер выбежал на поле с пистолетом во время футбольного матча в ГрецииРостовский миллиардер выбежал на поле с пистолетом во время футбольного матча в ГрецииРостовский миллиардер выбежал на поле с пистолетом во время футбольного матча в ГрецииРостовский миллиардер выбежал на поле с пистолетом во время футбольного матча в Греции

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Гость Алексей

Сегодня, 11:31

Даже Кадыров себе такого не позволяет! Ваня себя Доном Корлеоне возомнил,что-ли?

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.