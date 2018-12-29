Ростовский художник стал соавтором комикса о лечении остеохондроза



Художник из Ростова вместе с мануальным терапевтом из Ташкента выпустили уникальную книгу о лечении остеохондроза. В книге «Битлзтерапия» серьёзная медицинская тема раскрыта в формате комиксов.



История повествует о том, как доктор Алекс лечит от остеохондроза участников группы The Beatles. Прототипом для дока стал сам автор.







Его зовут Алексей Назаров, «ему пятьдесят с хвостиком, и у него не было времени написать что-то более серьёзное. На то были две причины: первая заключается в том, что автор - педиатр. Вторая - в том, что его друг, художник Виталий Щербак, - хохмач и битломан, такой же, как и врач».



Книга-комикс в шутливо-популярной форме рассказывает о методах лечения шейного остеохондроза, которые разработал сам Алексей. Для читателей простым языком написано о топографической анатомии, физиологии, кинезологике шейного отдела позвоночника и прочих умных вещах.







Несчастные Джон, Пол, Ринго и Джордж не могут играть и петь в полную силу, потому что у них болит шея. «Боль давила творческий потенциал, как тапок — тараканов». Тогда к ним на помощь пришёл доктор Алекс в шлеме пилота. Он рассказал им о строении позвоночника, о причинах болезни, её профилактике и лечении.



Врач благополучно вылечил ливерпульский квартет. Теперь Тhe Beatles могут снова расправить плечи и исполнять свою прекрасную музыку.



Иллюстрации создал Виталий Щербак — ростовский художник, карикатурист и комиксмейкер. Книга вышла тиражом 1 000 экземпляров.