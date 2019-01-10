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Ростовский филиал РГУП выделил почти 3 млн на услуги по уборке здания

Ростовский филиал РГУП выделил почти 3 млн на услуги по уборке здания
Филиал РГУП в Ростове-на-Дону потратит 2 838 000 рублей на уборку здания университета и спортзала. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, исполнитель должен будет предоставлять услуги с 1 февраля по 31 декабря 2019 года. Ему необходимо найти 17 работников, включая уборщиц, сантехника, электрика, менеджера объекта и подсобника. Сотрудники будут трудиться по графику: семь дней в неделю, кроме праздников.

Поставщик обязан закупить моющие и чистящие средства, тряпки, швабры и другой инвентарь, а также бумажные полотенца, туалетную бумагу, освежители воздуха и тому подобное. Все товары должны быть произведены в России.

Заявки на участие принимались до 11 января. Аукцион состоится 14 января.

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