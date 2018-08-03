Ростовский фестиваль кино BRIDGE of ARTS перенесли на осень



Фото: Imff.ru

Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS переносится на осень. Об этом сообщили организаторы мероприятия.



Провести фестиваль планируется с 10 по 14 октября. Это, по мнению организаторов, позволит принять в нём участие школьникам и студентам, которые сейчас находятся на каникулах.

- Решение провести наш фестиваль осенью считаю разумным. Мы поддержим Год детского спорта, который проходит в Ростовской области, - прокомментировал президент BRIDGE of ARTS Олег Тактаров. - И чтобы больше зрителей смогли побывать на наших кинопоказах, мы решили сдвинуть сроки проведения с поры каникул и отпусков на время учебного года.



В Правительстве Ростовской области считают, что благодаря переносу сроков, в мероприятии смогут принять участие от шести до десяти тысяч школьников.



Добавим, что в рамках фестиваля пройдут кинопоказы зарубежных и российских мотивационных фильмов. В этом году в программе около 100 лент из 40 стран мира, включая специальные секции - индийское, итальянское, российское кино.

В связи с Годом детского спорта в отдельную программу выделены фильмы спортивной тематики, а также семейное и детское кино.