Ростовский цирк приостановит работу на два месяца из-за ненадлежащей пожарной безопасности



Цирк в Ростове закроют на два месяца. Такое решение было принято после проверки здания инспекцией пожарной безопасности.



Как отметил директор цирка Дмитрий Резниченко, руководство планирует за этот период привести здание в порядок в соответствии с правилами пожарной безопасности. В целях ремонта цирк закроют минимум на 2-2,5 месяца.



- Это не первый раз, когда цирк приостанавливает свою работу на длительный срок, - рассказал Дмитрий Резниченко. - Например, в 2016 году его закрывали более чем на три месяца. Тогда тоже проводился ремонт.



При этом стоит отметить, что о капитальном ремонте речи не ведется и по сей день.