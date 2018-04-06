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Ростовский цирк приостановит работу на два месяца из-за ненадлежащей пожарной безопасности

Ростовский цирк приостановит работу на два месяца из-за ненадлежащей пожарной безопасности
Цирк в Ростове закроют на два месяца. Такое решение было принято после проверки здания инспекцией пожарной безопасности.

Как отметил директор цирка Дмитрий Резниченко, руководство планирует за этот период привести здание в порядок в соответствии с правилами пожарной безопасности. В целях ремонта цирк закроют минимум на 2-2,5 месяца.

- Это не первый раз, когда цирк приостанавливает свою работу на длительный срок, - рассказал Дмитрий Резниченко. - Например, в 2016 году его закрывали более чем на три месяца. Тогда тоже проводился ремонт.

При этом стоит отметить, что о капитальном ремонте речи не ведется и по сей день.

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