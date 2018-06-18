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Ростовский банк «Кредит-экспресс» признан банкротом

Ростовский банк «Кредит-экспресс» признан банкротом

По решению Арбитражного суда Ростовской области коммерческий банк «Кредит-Экспресс» был признан банкротом. В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство.

Напомним, в марте Центральный банк (ЦБ) отозвал у КБ «Кредит-Экспресс» лицензию на осуществление банковских операций по причине многочисленных нарушений, в том числе неисполнения банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее в отношении «Кредит-Экспресса» неоднократно вводилось ограничение на привлечение вкладов от жителей города, однако руководство организации не предпринимало мер по нормализации своей деятельности.

9 апреля Центробанк направил в Арбитражный суд Ростовской области иск с требованием признать кредитную организацию банкротом и утвердить конкурсным управляющим государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Решением суда от 18 июня о признании банка «Кредит-Экспресс» банкротом было опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

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