Ростовский банк «Кредит-экспресс» признан банкротом





По решению Арбитражного суда Ростовской области коммерческий банк «Кредит-Экспресс» был признан банкротом. В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство.



Напомним, в марте Центральный банк (ЦБ) отозвал у КБ «Кредит-Экспресс» лицензию на осуществление банковских операций по причине многочисленных нарушений, в том числе неисполнения банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Ранее в отношении «Кредит-Экспресса» неоднократно вводилось ограничение на привлечение вкладов от жителей города, однако руководство организации не предпринимало мер по нормализации своей деятельности.



9 апреля Центробанк направил в Арбитражный суд Ростовской области иск с требованием признать кредитную организацию банкротом и утвердить конкурсным управляющим государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».



Решением суда от 18 июня о признании банка «Кредит-Экспресс» банкротом было опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.