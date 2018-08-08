Ростовский активист предлагает расширить дорогу на проспекте Ленина



Житель донской столицы предлагает расширить дорогу на проспекте Ленина. С такой инициативой Сергей Касаткин выступил на портале «Активный ростовчанин». Он уверен, что необходимо увеличить число полос на отрезке от переулка Ашхабадского до площади Народного Ополчения.



- Сейчас на этом участке регулярно возникают пробки. Предлагаю расширить проспект Ленина от Ашхабадского до Народного Ополчения до шести полос - по три полосы в каждом направлении, так же, как сейчас между Ашхабадским и Сельскохозяйственным. Таким образом появится правый поворот на Ленина с улицы Шеболдаева. Это поможет разгрузить улицу Ларина, сократит число аварий. Зеленые посадки не пострадают, ведь на основной части сквера нет деревьев, - отметил автор обращения.



Идею мужчины поддержали девять человек. Двое высказались против. Петицию рассмотрят, если за 89 дней обращение наберет 500 голосов «за».