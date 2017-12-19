Ростовским полицейским, подкидывавшим наркотики, вынесли приговор





Первомайский районный суд Ростова вынес решение в отношении четверых полицейских и трёх общественных помощников. Они признаны виновными в незаконном возбуждении уголовных дел.



С 2011-го по 2012 год группа правоохранителей из отдела полиции № 6 Первомайского района Ростова, чтобы улучшить показатели своей работы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконно возбудила целый ряд уголовных дел. Полицейские подбрасывали гражданам наркотики, после чего открывали административные производства и заводили уголовные дела.



Помимо того, они незаконно задерживали ранее судимых лиц, оказывали на них психологическое давление, вымогая взятки.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, по решению суда максимальный срок осужденным составил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, минимальный - 3 года и один месяц. Кроме того, двое полицейских должны будут выплатить штраф в размере 2 млн рублей.



За исключением полицейского, получившего максимальный срок, осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.



Все подсудимые также лишены права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трёх лет.