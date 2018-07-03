Ростовских водителей обяжут соблюдать дресс-код



В Ростове водителей, которые будут работать на новых маршрутах, обяжут соблюдать дресс-код.



Департамент транспорта объявил конкурс на подрядчика. Компания-перевозчик определится в результате аукциона. Согласно документам организация, претендующая на обслуживание городских маршрутов, должна обеспечить не только надлежащее состояние транспорта, но и профессиональных водителей. При этом к сотрудникам предъявляется ряд требований.



В частности, в рабочее время водители должны носить одежду и обувь делового или полуделового стиля либо униформу, введённую перевозчиком. Также запрещена спортивная одежда, в том числе шорты, спортивные штаны, пляжные и комнатные тапочки.



Кроме того, водители должны соблюдать общепринятые нормы поведения, а именно: быть вежливыми и доброжелательными к пассажирам и лицам, осуществляющим контроль за работой пассажирского транспорта, соблюдать культуру речи. Водителям также запретят курить в салоне общественного транспорта.



Напомним, что речь идет о новых маршрутах, которые начнут действовать в Ростове с 1 августа.