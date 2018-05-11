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Ростовские военные продемонстрировали силу военной техники на марше в Краснодарском крае

Ростовские военные продемонстрировали силу военной техники на марше в Краснодарском крае
Подразделения Южного военного округа, находящиеся в Ростовской области, совершили показательную разведку в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Колонна состояла из 20 машин, в составе которой были командно-штабные машины на базе КамАЗа Р-149АКШ, предназначенные для организации засекреченной связи в сложных условиях, а также станции спутниковой связи Р-439 МД2 на базе бронеавтомобиля К1Ш1.

Прибыв в нужную точку, состав развернул пункт управления и связался с вышестоящим органом. Затем силовики отразили атаку условного противника, а также отработали задачи нескольких видов разведки.

- Используя сирийский опыт, защиту полевого пункта управления обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и военные инженеры, - добавили в ведомстве.

Во время марша колонна преодолела около 250 километров.

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