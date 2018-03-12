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Ростовские ветеринары зашили крыло летучей мыши

Ростовские ветеринары зашили крыло летучей мыши
Ростовские ветеринары подарили вторую жизнь летучей мыши, которую едва не растерзала кошка.

В цехе одного из ростовских заводов сотрудники заметили летучую мышь, которая пыталась взлететь. Рассмотрев зверька поближе, работники предприятия заметили на его крыльях дыры размером в несколько сантиметров. Как правило, с такими повреждениями животные не живут больше суток.

Неравнодушные люди не оставили летучую мышь в беде и отвезли её в ветеринарную клинику. В медицинском учреждении для животных малышке сделали операцию, пишет DonDay.ru.
– В работе с мелкими животными важно правильно рассчитать наркоз и зашить кожу так, чтобы крылан снова смог летать, - рассказала ветеринар «Энимал Клиник» Елена.

Ростовские ветеринары зашили крыло летучей мыши

С помощью нейлоновых нитей специалист с хирургической точностью зашила крылья летучей мыши. На ювелирную работу ушло около часа.

Когда раненый зверек открыл свои глазки-пуговки, один из сотрудников завода расчувствовался и решил забрать летучую мышь к себе домой.

Ростовские ветеринары зашили крыло летучей мыши

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