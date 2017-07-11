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Ростовские студенты заказали килограмм наркотиков из Китая по почте

Ростовские студенты заказали килограмм наркотиков из Китая по почте

Студенты из Ростова заказали крупную партию синтетического наркотика из Китая по почте. Однако получить товар молодые люди не смогли, их задержали оперативники.

Посылка следовала из Китая через международный аэропорт Шереметьево. Забрать её покупатели должны были в одном из отделений «Почты России» в Ростове.
- В результате оперативных мероприятий установлено, что четверо студентов ростовских вузов 19-20 лет заказали наркотик через Интернет, чтобы продать его на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области, - рассказали в Южной оперативной таможне.

Как показала экспертиза, в посылке находился синтетический наркотик эфедрон массой 943,12 грамма. При обыске по месту жительства молодых людей в квартире одного из них правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, в том числе марихуану и гашиш.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Студентам грозят большие сроки, с учетом массы наркотика, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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