Ростовские синоптики рассказали, когда на Дон придёт потепление





Специалисты Ростовского гидрометцентра рассказали, когда в Ростовскую область придёт долгожданное потепление.



Синоптики сообщили радостные новости для уставших от холода жителей Дона. По словам метеорологов, потепление придет в начале следующей недели. Так, 24 марта должно стать последним холодным днём. В субботу температура воздуха не поднимется выше +2 градусов днём, а ночью похолодает до -5. Кроме того, прогнозируются шквалистый ветер и мокрый снег, местами - гололёд.



- Начиная с 25 марта, ситуация существенно станет меняться, - рассказала DonDay.ru исполняющий обязанности начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. По словам специалиста, в конце марта и начале апреля резко потеплеет.



С 25 по 27 марта в Ростове ещё ожидаются дождь с мокрым снегом, но температура при этом поднимется от 0 до -2 градусов ночью и до +10 днём. Последующие дни до последних чисел марта температура сохранится на уровне +8...+11 градусов. Однако, по данным синоптиков, небольшие заморозки по утрам и ночам, а также мокрый снег возможны в первые дни апреля.



Настоящая весна на Дону наступит во второй декаде апреля, когда температура зафиксируется на уровне +3...+10 ночью и +10...+15 днем.