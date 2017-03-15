Ростовские школьники и их родители смогут пользоваться электронным дневником на портале Госуслуг





В Ростовском экономическом лицее № 14 прошёл открытый урок, посвященный работе портала Госуслуги.ru.



Об использования электронных услуг на портале школьникам рассказал 17 марта начальник МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» Юрий Зданевич. Подробнее он остановился на преимуществах и возможностях, которые открываются благодаря использованию сервисов.



Как отмечают в администрации города, такие уроки регулярно проходят во всех школах города.

- Мы объясняем школьникам, как можно получить услуги в электронном виде и какой перечень представлен на сегодняшний день. Ведь впереди молодежь ждет самостоятельная и взрослая жизнь. Наша главная задача помочь им понять, что все очень просто и легко, - подчеркнул Юрий Зданевич. – Сейчас ряд услуг им доступен только с согласия родителей. До совершеннолетия ребенка для получения электронной услуги нужно оформить заявление и получить согласие родителей. Это просто сделать, когда есть личный кабинет у ребенка и родителя.







Ещё одна новость, которая касается непосредственно школьников - функцией электронный дневник на портале Госуслуг можно будет воспользоваться в ближайшее время. С его помощью родители смогут следить за успеваемостью ребенка, а также увидеть претензии и жалобы.



Во время открытого урока старшеклассники смогли задать возникшие у них вопросы. Ребят интересовала возможность получения паспорта несовершеннолетним гражданином, надежность защиты персональных данных на портале, получение полиса ОСАГО и подача документов для поступления в ВУЗ.