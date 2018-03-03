Ростовские правоохранители опровергли факт нападения сотрудников ГК «ЮгСтройИнвест» на фотожурналиста деловой газеты



Отдел полиции № 7 по Пролетарскому району отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению Михаила Мальцева. Причиной отказа послужило отсутствие состава преступления.



Как сообщили в донском главке, по результатам проверки стало ясно, что служба безопасности не совершала никаких противоправных действий в отношении фотокорреспондента. Более того, материального и физического вреда причинено не было.

- Насильно его никто в помещении строительной компании не удерживал, - добавили в донском главке. - По заявлению корреспондента в возбуждении уголовного дела отказано.



Отметим, что конфликт между Мальцевым и охраной строительной фирмы произошел якобы из-за нападения на журналиста. По заданию редакции фотограф снимал строящийся объект. На просьбу службы безопасности предъявить удостоверение мужчина дал просроченную «корочку». В итоге в отношении мужчины были приняты меры, которые никак не нарушали его прав. Однако в офисе службы безопасности фотограф сообщил, что скоро прибудет полиция.



После инцидента ГК «ЮгСтройИнвест» будет добиваться в суде опровержения информации.

- Нельзя раздувать скандал из рядовой рабочей ситуации, нанося ущерб репутации крупной компании, - отметил представитель пресс-службы компании Рауль Певадзе.



