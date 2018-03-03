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Ростовские правоохранители опровергли факт нападения сотрудников ГК «ЮгСтройИнвест» на фотожурналиста деловой газеты

Ростовские правоохранители опровергли факт нападения сотрудников ГК «ЮгСтройИнвест» на фотожурналиста деловой газеты
Отдел полиции № 7 по Пролетарскому району отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению Михаила Мальцева. Причиной отказа послужило отсутствие состава преступления.

Как сообщили в донском главке, по результатам проверки стало ясно, что служба безопасности не совершала никаких противоправных действий в отношении фотокорреспондента. Более того, материального и физического вреда причинено не было.
- Насильно его никто в помещении строительной компании не удерживал, - добавили в донском главке. - По заявлению корреспондента в возбуждении уголовного дела отказано.

Отметим, что конфликт между Мальцевым и охраной строительной фирмы произошел якобы из-за нападения на журналиста. По заданию редакции фотограф снимал строящийся объект. На просьбу службы безопасности предъявить удостоверение мужчина дал просроченную «корочку». В итоге в отношении мужчины были приняты меры, которые никак не нарушали его прав. Однако в офисе службы безопасности фотограф сообщил, что скоро прибудет полиция.

После инцидента ГК «ЮгСтройИнвест» будет добиваться в суде опровержения информации.
- Нельзя раздувать скандал из рядовой рабочей ситуации, нанося ущерб репутации крупной компании, - отметил представитель пресс-службы компании Рауль Певадзе.

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