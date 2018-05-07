Ростовские полицейские установили на дороге шлагбаум и устроили парковку



В Ростове сотрудники отдела полиции № 1 Ворошиловского района устроили парковку прямо на дороге.



Полицейские установили железобетонные блоки и шлагбаум на улице Нариманова. На участке от переулка Марксистского до Канонерского они незаконно организовали парковку. Отгороженную территорию правоохранители использовали под парковку служебного транспорта и стоянку изъятых автомобилей.



После проверки районная прокуратура обязала полицейских убрать незаконные ограждения, однако требования надзорного органа в отделе полиции проигнорировали. Тогда прокуратура направила иск в суд.



Советский суд Ростова поддержал требования прокуратуры и обязал МВД Ростовской области демонтировать ограждения.