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Ростовские полицейские установили на дороге шлагбаум и устроили парковку

Ростовские полицейские установили на дороге шлагбаум и устроили парковку
В Ростове сотрудники отдела полиции № 1 Ворошиловского района устроили парковку прямо на дороге.

Полицейские установили железобетонные блоки и шлагбаум на улице Нариманова. На участке от переулка Марксистского до Канонерского они незаконно организовали парковку. Отгороженную территорию правоохранители использовали под парковку служебного транспорта и стоянку изъятых автомобилей.

После проверки районная прокуратура обязала полицейских убрать незаконные ограждения, однако требования надзорного органа в отделе полиции проигнорировали. Тогда прокуратура направила иск в суд.

Советский суд Ростова поддержал требования прокуратуры и обязал МВД Ростовской области демонтировать ограждения.

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