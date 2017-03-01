Ростовские писатели создали первый в России СМС-роман



Ростовские писатели создали первый в России СМС-роман. Книга под названием «Три года и три месяца любви» полностью состоит из любовной переписки главных героев.



Для Льва и Елены Волян этот роман стал первым серьезным писательским опытом. До этого Лев писал стихи, но много времени уделять творчеству ему не позволяла занятость на работе. Он много лет проработал в правоохранительных органах, и сложно представить, что человек с такой профессией мог взяться за написание любовного романа. Однако друзья писателя говорят, что он всегда был очень романтичным и эмоциональным человеком.



Лев и Елена познакомились, когда она пришла к нему на прием по своим судебным тяжбам. Как рассказал писатель, девушка рассказывала ему о своих бытовых проблемах, а в это время он влюблялся в нее.



Основой для книги стала любовная переписка. По словам Льва, их отношения с Еленой начались в эпоху простейших мобильников. Количество символов в СМС было ограничено, сообщения не сохранялись. Поэтому Елена переписывала все сообщения, которые они отправляли друг другу, от руки. После этого она набирала текст на компьютере. Идея издать книгу родилась у влюбленных совершенно случайно. Однажды Елена решила распечатать все сообщения, они со Львом прочитали их и решили, что этого хватит на целый роман в шести томах.



В начале книги отношения главных героев развиваются сложно. Сначала они общаются друг с другом сдержанно и не очень часто. У обоих есть свои дела и интересы. Но позже они понимают, что им просто необходимо встретиться. Было много обстоятельств, которые мешали любящим людям быть вместе. Однако им удалось сохранить и укрепить свои чувства.

— Когда в твою жизнь приходит большая любовь, ей сопутствуют особые знаки, посылаемые высшим силами, — считает Лев Сергеевич. — Нужно уметь распознать сигналы о том, что на твоем пути встретился тот самый, единственный.



Роман издали в Ростове-на-Дону ограниченным тиражом, однако им заинтересовались не только местные читатели, но и жители других регионов. Лев и Елена рассказали, что любовь вдохновляет их на творчество, и уже пообещали написать продолжение.