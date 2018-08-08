Ростовские клиники пластической хирургии массово сдают лицензии





Ростовские клиники добровольно отказываются от лицензий на услуги пластической хирургии. По информации Росздравнадзора по Ростовской области, почти 20 медицинских организаций «передумали» заниматься пластической хирургией и сдали свои лицензии.



Как пояснили в ведомстве, в связи с участившимися в Москве случаями смертельных исходов во время пластических операций правительство России ужесточило требования к клиникам, проводящим такие операции.

- Документ разработан в связи с недавними трагическими случаями в результате пластических операций. Согласно новым требованиям все клиники пластической хирургии теперь обязаны иметь круглосуточный рентгенкабинет, отделение анестезиологии и реанимации с соответственно оборудованными палатами, клинико-диагностическую лабораторию, кабинет переливания крови, операционную и перевязочную, - пояснила пресс-секретарь управления Росздравнадзора по Ростовской области Елена Нечай. - В случае, если какой-либо из этих компонентов отсутствует, клиника не имеет права проводить пластические операции.



Представитель ведомства добавила, что ростовские клиники, оценив свои возможности, решили отказаться от лицензий.



В тех медцентрах, что проверили специалисты, были выявлены грубые нарушения лицензионных требований и условий, а именно - нарушение хранения лекарственных препаратов и обращения медицинских изделий. В связи с этим было составлено 24 протокола об административном правонарушении.



Особенностью проверок в ростовских клиниках было то, что пациентки приобретали грудные импланты для операций у своих лечащих врачей. Это трактуется как конфликт интересов. За несообщение об этих инцидентах было составлено три протокола об административном правонарушении.



В донском управлении Росздравнадзора также сообщили, что любой желающий может проверить наличие лицензии у медучреждения на сайте ведомства в разделе «Реестр лицензий». База данных обновляется каждый день.



Добавим, что всего в Ростовской области пластические операции делали в 39 клиниках. Теперь их количество уменьшилось примерно на 20.