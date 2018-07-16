Ростовские катера «Алюма» стали партнерами немецкого дилера «Мерседес» в продвижении новой модели внедорожников



Немецкий автоконцерн «Мерседес» представил широкой публике новую модель внедорожника, пикап Х-класса вместе с катером для активного отдыха и рыбалки «Алюма фиш».



Внедорожники этого класса «Мерседес» стал производить впервые. Пикапы позиционируются как автомобили для активных людей. Эти машины созданы для тех, кто хочет испытать себя и провести время вдали от городской суеты. В связи с этим в компании решили найти партнера, который будет соответствовать всем требованиям немецкого автоконцерна.



- Так как наш внедорожник рассчитан на высокие нагрузки, лучший способ его испытать – это походы с катером к морю. Однако найти подходящую лодку оказалось непросто, - рассказал руководитель отдела продаж компании-дилера «Мерседес» в Ростове-на-Дону Андрей Макаров. – Скажу честно, мы думали, что в России не производят катера, которые могут соответствовать стандартам «Мерседес».



Когда представители немецкого автоконцерна впервые увидели катер «Алюма фиш», то решили, что его делают за границей. Они не могли поверить, что лодки высокого класса производят в Ростове-на-Дону.



- Мы сразу поставили себе задачу - выпускать продукцию высочайшего качества. Первые катера начали проектировать еще два года назад. Сейчас запускаем серийное производство, - рассказывает основатель и генеральный директор компании «Алюма» Дмитрий Короченский. – Люди получают катер, который не нужно переделывать или «доводить до ума». Достаточно просто завести и сразу можно пользоваться. Сотрудничество с «Мерседес» - еще одно признание нашего успеха.



При создании катера донские инженеры потрудились на славу, так как он по своему внешнему виду ничуть не уступал немецкому красавцу класса Х. Более того, в паре катер «Алюма» и внедорожник смотрятся, как будто лодку и машину проектировали друг для друга.



Свое первое путешествие «Алюма фиш» в паре с пикапом совершили на Павло-Очаковскую косу. Когда автомобиль заехал на косу, отдыхающие стали активно интересоваться как новой моделью «Мерседеса», так и самой лодкой. Демонстрация возможностей этой пары только убедила их, что перед ними - два достойных друг друга мощных «аппарата».



На пляже колеса «Мерседеса» Х-класса наполовину погрузились в мокрый песок. Отдыхающие стали делать ставки, сможет ли пикап самостоятельно выбраться. Однако водитель с легкостью «догреб» до твердого грунта, даже не спустив колеса. «Алюма» в свою очередь быстро и уверенно покоряла морские волны.



Вскоре дуэт отправится в путешествие в Астрахань, Казань, Рыбинск и Москву. В ближайшее время донской производитель катеров планирует «прицепить» к немецкому внедорожнику собственного первенца – катер премиум-класса «Алюма дрим».