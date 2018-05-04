Ростовские гостиницы заплатят 1,5 млн руб. штрафа за завышение цен к ЧМ





В Ростове региональное управление Роспотребнадзора возбудило 70 дел об административных правонарушениях в отношении гостиниц за завышение предельно установленных цен.



После рассмотрения 67 дел, были вынесены постановления о назначении штрафов на общую сумму 1 524 278 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.

- Также подано 45 исковых заявления в защиту неопределенного круга лиц к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем, в отношении которых выявлены факты завышения предельно установленных цен на гостиничные услуги в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Ростовской области. - В настоящее время пять исковых заявлений удовлетворены.



Кроме того, выявлено 39 фактов, когда отели предоставляли услуги без соответствующего свидетельства. За данные нарушения наложены штрафы на общую сумму 231 000 рублей.