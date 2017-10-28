Ростовская журналистка Ирина Десятниченко продолжает борьбу с раком



Ростовская журналистка Ирина Десятниченко продолжает борьбу с раком. Страшную болезнь у девушки диагностировали весной 2016-го.



Сначала Ирину лечили московские специалисты, а затем врачи из Индии. За рубежом обещали, что она поправится в кратчайшие сроки. Положительные сдвиги действительно стали заметны, но ростовчанке пришлось вернуться домой из-за нехватки средств.



По словам Ирины, лечение в Индии обошлось в три миллиона рублей. По возвращении в Москву, столичные специалисты расписали ей курс химий по протоколам индийской клиники. Также начали делать «лучи». О ежедневной борьбе с тяжелым недугом журналистка рассказывает в своём профиле в «Инстаграм».

«Мои дорогие, привет. Я в больнице. Делаем лучи, верю, что скоро станет легче. Одновременно переливаем кровь и откачиваем жидкость из легких. Времена не из лучших. Да и как всегда все платно. Но благодаря вам и моим коллегам мы пока погасили депозит. Посмотрим, что будет дальше. Прошу ваших молитв и поддержки. Всех люблю», - поделилась с подписчиками Ира.



Сжимая всю волю в кулак, 32-летняя дончанка шаг за шагом преодолевает болезнь. Однако на оплату больничных счетов уходят колоссальные средства. На лечение её семья потратила все сбережения и «влезла» в большие долги. Чтобы выздороветь, девушке нужно продолжать платить за дорогостоящие процедуры и лекарства. Только один пакет для восстановления тромбоцитов стоит несколько десятков тысяч рублей.



Тем не менее, Ирина не собирается сдаваться. Она надеется, что сможет победить в схватке с недугом.



Сейчас ростовчанке крайне необходима помощь. Вы можете спасти Ирину Десятниченко, отправив деньги на её лечение. Перевести средства можно по следующим реквизитам: карта Сбербанка - 4276380171228682 (держатель - Десятниченко Ирина Валерьевна).



Яндекс деньги — 410013698704331.