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Ростовская транспортная компания через суд требует взыскать с властей долг за перевозку болельщиков во время ЧМ

Ростовская транспортная компания через суд требует взыскать с властей долг за перевозку болельщиков во время ЧМ
Ростовская транспортная компания требует с городских властей вернуть долг за перевозку болельщиков во время Чемпионата мира по футболу. «Ростовпассажиртранс» обратился в суд с искомом к департаменту транспорта на сумму 10,8 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте арбитражного суда.

Во время футбольного первенства автобусы «Ростовпассажиртранса» осуществляли бесплатную перевозку фанатов по восьми маршрутам. В том числе шаттлы доставляли болельщиков к «Ростов-Арене». Свои услуги перевозчик оценил в 10,8 млн руб., однако затраты так и не были компенсированы.

В суде сообщили, что исковое заявление принято к производству.

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