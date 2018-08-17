Ростовская транспортная компания через суд требует взыскать с властей долг за перевозку болельщиков во время ЧМ



Ростовская транспортная компания требует с городских властей вернуть долг за перевозку болельщиков во время Чемпионата мира по футболу. «Ростовпассажиртранс» обратился в суд с искомом к департаменту транспорта на сумму 10,8 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте арбитражного суда.



Во время футбольного первенства автобусы «Ростовпассажиртранса» осуществляли бесплатную перевозку фанатов по восьми маршрутам. В том числе шаттлы доставляли болельщиков к «Ростов-Арене». Свои услуги перевозчик оценил в 10,8 млн руб., однако затраты так и не были компенсированы.



В суде сообщили, что исковое заявление принято к производству.

