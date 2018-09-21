Ростовская область будет готова к отопительному сезону 1 октября





В Ростове рассмотрели готовность области к грядущему отопительному периоду. Обсуждение состоялось в рамках заседания Региональной комиссии по развитию строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В нем приняли участие представители министерства ЖКХ, а также руководители всех муниципалитетов. Провел совещание заместитель губернатора Сергей Сидаш.



Министр ЖКХ Андрей Майер рассказал, что работа началась сразу после завершения предыдущего отопительного периода. С учетом его итогов все муниципалитеты разработали свои «дорожные карты». В этих документах перечислены основные мероприятия по подготовке к зиме.

– Ход приготовлений к отопительному периоду постоянно контролируется. Для этого министерство совместно с Ростехнадзором провело семь зональных совещаний и видеоконференцию. Мы отдельно рассматриваем ситуацию в каждом районе области, – подчеркнул министр.



В итоге средняя готовность донского региона к отопительному периоду составила 94,3%. На 83% выполнен план по перекладке изношенных сетей. На 100% обеспечен запас угля и жидкого топлива. Во всех муниципалитетах завершены планово-профилактические работы. Заместитель губернатора Сергей Сидаш напомнил, что к 1 октября все районы должны продемонстрировать полную готовность к холодам.

– Муниципалитеты, которые вовремя завершили все работы, получают паспорт готовности. Администрации Азова и Каменска-Шахтинского, а также Каменского, Мясниковского, Неклиновского и Сальского районов показали хорошую работу по подготовке к прошлому отопительному периоду. Власти оперативно устранили все недостатки и в срок получили необходимый документ, – отметил замгубернатора.



По его словам, чтобы добиться такого результата, главы администрации должны постоянно держать ситуацию на личном контроле. Кроме того, управляющие организации, товарищества собственников и жилищные кооперативы должны обеспечить запас материалов и инструментов для расчистки отмосток, тротуаров и проездов от льда.