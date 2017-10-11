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Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017»

Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017»
Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017». Читатели журнала смогут выбрать лучшую девушку в традиционном ежегодном голосовании.

Юлия Анисимова оказалась в числе 12 финалисток. Девушке - 28 лет, она работает в международном рекламном агентстве. Среди её увлечений - рисование, путешествия и фитнес.

В случае выигрыша дончанка получит миллион рублей и снимется для обложки журнала. Чествование победительницы состоится на вечеринке в одном из закрытых клубов Москвы.
Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017»Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017»Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017»Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017»

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