Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017»



Ростовская модель поборется за звание «Девушка года Playboy-2017». Читатели журнала смогут выбрать лучшую девушку в традиционном ежегодном голосовании.



Юлия Анисимова оказалась в числе 12 финалисток. Девушке - 28 лет, она работает в международном рекламном агентстве. Среди её увлечений - рисование, путешествия и фитнес.



В случае выигрыша дончанка получит миллион рублей и снимется для обложки журнала. Чествование победительницы состоится на вечеринке в одном из закрытых клубов Москвы.

